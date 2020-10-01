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«Зенит» сыграет с «Боруссией» на групповом этапе Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Зенит» сыграет с немецкой «Боруссией» из Дортмунда, итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге» в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом стало известно в четверг, 1 октября, в ходе жеребьевки в швейцарской Женеве. Трансляцию ведет «Спорт-Экспресс».

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ФК «Локомотив» сыграет с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

«Краснодар», в свою очередь, сыграет с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

Ранее стало известно, что на групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые представят три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

23 августа глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация рассмотрит возможность ведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний.

Ранее такая система была вынужденно введена из-за коронавируса, и она привела к изменению формата. Это делает игры интереснее, но есть и минусы. В частности, уменьшение количества игр может вызвать возражения у обладателей прав на телетрансляции, отмечал Чеферин.

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