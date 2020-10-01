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Максимилиан Филипп перейдет из «Динамо» в «Вольфсбург»

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Максимилиан Филипп перейдет из «Динамо» в «Вольфсбург». О сделке между клубами скоро будет объявлено официально, сообщает «Спорт-Экспресс» в четверг, 1 октября.

По данным издания, аренда игрока будет стоить €2 млн в год. В соглашении прописана сумма в €12 млн. Зарплата игрока в «Динамо» вместе с бонусами составляла около €3,5 млн в год.

Филипп подписал контракт с «Динамо» в августе 2019 года. Главный тренер клуба Кирилл Новиков тогда заявил, что от новичка «стоит ждать чудес».

С того момента игрок провел 29 матчей и забил девять голов.

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