Красноярская пенсионерка перечислила мошенникам более 3,8 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту крупного телефонного мошенничества. Женщина 1954 года рождения перечислила на неизвестные счета более 3,8 млн рублей.

По словам пострадавшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки происходят несанкционированные списания, а также на имя женщины одобрен кредит. Чтобы обезопасить средства, звонивший предложил пенсионерке перечислить деньги на «защищенные» счета. Жительница Красноярска выполнила инструкции мужчины и потеряла более 3,8 млн рублей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В полиции напоминают, что при звонке с неизвестных номеров нельзя выполнять какие-либо манипуляции со счетами.

Ранее сообщалось, что в Якутии с начала 2020 года зарегистрировано 750 фактов дистанционного мошенничества. Общий ущерб граждан превысил 55 млн рублей.