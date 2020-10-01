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Отопление в Биробиджане начнут включать 6 октября

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В Биробиджане 6 октября приступят к запуску централизованных систем отопления. Специалисты мэрии сообщили об устойчивом похолодании до среднесуточной температуры +8 градусов.

Теплоснабжающие организации будут производить запуск систем в плавном режиме. Сначала тепло поступит в учреждения социальной сферы, затем отопительный сезон начнется для многоквартирных домов, административных и промышленных зданий. Об этом пишет EAOMedia.

В течение нескольких месяцев ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации проводили необходимый комплекс работ по подготовке к сезону. Постановление о начале отопительного сезона подписано мэром Биробиджана.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует 3 октября.

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