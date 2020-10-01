Трое жителей вологодской деревни не могли выйти из леса четверо суток

Трое жителей деревни Оларево Вологодской области четверо суток не могли выбраться из леса. Пожилая женщина, ее 39-летний сын и их 40-летняя знакомая ушли в лес 27 сентября. В назначенное время они не вернулись. Об исчезновении в полицию сообщила родственница пенсионерки.

На поиски пропавших отправились волонтеры, местные жители, спасатели и полицейские. Потерявшиеся смогли выйти из леса самостоятельно, но лишь спустя четверо суток, 1 октября. Медицинская помощь им не потребовалась, пишет ИА FlashNord.

14 сентября в Красноярском крае нашелся 78-летний пенсионер, который пять дней провел в лесу. Спасатели рассказали, что он всё это время бродил по лесу, спал на пихтовых ветках и питался сырыми грибами.