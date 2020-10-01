Почти 900 га леса выгорело в Магаданской области

За две недели в Магаданской области выгорело почти 900 га леса. Работы по ликвидации горения продолжаются в районе поселков Сокол и Уптар.

По данным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана, огонь не угрожает населенным пунктам. На 1 октября площадь горения составляет около 325 га. В тушении задействованы 75 человек и 19 единиц техники. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

В труднодоступной местности, где невозможно задействовать крупную технику, пожарные используют ранцевые огнетушители. Вертолет Ми-8 оказывает поддержку с воздуха.

В Хасынском городском округе пожар был локализован на площади 340 га. Специалисты продолжают работы по недопущению распространения горения. В Ольском городском округе площадь пожара составила 205 га, все очаги горения локализованы. Также ведется ликвидация природного пожара в районе бухты Батарейной.

Ранее сообщалось, что в Магадане введен особый противопожарный режим.