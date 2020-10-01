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Более 2 млрд рублей направят на установку ограждения на участке М-4

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Госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявила 11 аукционов по поиску подрядчиков, которые выполнят работы, необходимые в рамках реконструкции будущего платного участка трассы М-4 «Дон». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет об отрезке дороги от Верхнего Мамона до границы с Ростовской областью. Общая максимальная стоимость контрактов составит 2,6 млрд рублей. Пять контрактов на сумму 1,37 млрд рублей касаются барьерного ограждения, три на 835,6 млн рублей — установки сетчатого ограждения, пишет ИА «Абирег».

Два аукциона на общую сумму 399,98 млн рублей объявлены на строительство путепроводов, еще один на сумму 50,67 млн рублей — археологические исследования и расчистку территории от взрывоопасных предметов.

Выбрать исполнителей намерены 26 ноября из числа малого и среднего бизнеса.

Подрядчик на основные работы по реконструкции участка трассы уже найден. Стоимость контракта составила 16,32 млрд рублей. Ремонт затронет 62 км автодороги М-4 «Дон». Завершить его планируют к июлю 2023 года.

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