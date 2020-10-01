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Добровольцев на проверку коллективного иммунитета ищут в Калининграде

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В Калининградской области в пятницу, 2 октября, начнут рассылать приглашения на участие во втором этапе исследований на коллективный иммунитет к коронавирусу. В региональном управлении Роспотребнадзора хотят, чтобы те, кто принимал участие в первом этапе, сделали это снова.

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Как рассказала глава ведомства Елена Бабура, исследователи хотели бы увидеть, как изменилась ситуация по наличию антител в организмах этих людей.

Второй этап исследований стартует 5 октября. Сдать кровь можно будет в тех же пунктах, которые работали в первый раз.

«Калининград.Ru» напоминает, что первый этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19 проводили в Калининградской области в начале августа. Тест на антитела сдали 2,939 тыс. местных жителей.

В основном положительные результаты обнаружили в детской возрастной группе. Как говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Калининградская область является лидером среди регионов по числу людей с антителами к коронавирусу.

2 сентября главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что количество антител у человека, выработавшихся после заболевания COVID-19, снижается вдвое спустя пять недель.

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