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Заповедник «Болоньский» затопило в результате паводка в Хабаровском крае

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Экологи оценят ущерб, нанесенный заповеднику «Болоньский» в результате паводка. Уровень воды стал критическим для инфраструктуры территории.

По данным начальника отдела охраны окружающей среды филиала «Болоньский» Сергея Егорова, под водой находится половина территории. На кордоне «Килтасин» под окна затоплен дом и построенная в 2019 году баня. На других кордонах затоплены полы в хозяйственных постройках. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Кордоны «Килтасин», «Кипру» и «Вахтар» восстанавливали после наводнения в 2019 году. Ущерб от нового паводка экологи будут оценивать после спада уровня воды.

Заповедник был создан в ноябре 1997 года. Особо охраняемая природная территория представляет интерес как место гнездования и отдыха водоплавающих и околоводных видов.

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