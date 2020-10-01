Более 90% домов в Иркутске получили отопление

В Иркутске в штатном режиме запустили все городские котельные. Отоплением обеспечены 90% жилых домов.

По данным администрации, 32 котельные и Ново-Иркутская ТЭЦ работают в штатном режиме. Первыми отопление получили социальные объекты, после этого началось подключение жилого фонда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На отдельных территориях возникают ситуации с аварийным отключением. Ресурсоснабжающие и подрядные организации устраняют неполадки в обычном режиме.

Все теплоисточники обеспечены необходимым запасом угля и мазута.

Всего в Иркутской области тепло для социальных объектов и жилых домов вырабатывают 997 котельных.