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Собянин заявил о санкциях к не отправившим 30% работников на удаленку компаниям

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К предприятиям, которые не будут соблюдать перевод на удаленную работу 30% сотрудников, могут быть применены санкции. Об этом в четверг, 1 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Если уже совсем не услышат (компании. ― Ред.), тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить (часть сотрудников на удаленную работу. ― Ред.)», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день стало известно, что с 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Отмечалось, что на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также граждане с заболеваниями, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы. Исключение составят те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций.

28 сентября мэр Москвы рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

24 сентября мэр заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5254 летальных исхода. С начала пандемии из больниц выписан 249 861 пациент.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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