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СКР начал проверку после обрушения потолка в школе Ставрополя

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СУ СКР по Ставропольскому краю начало проверку после обрушения штукатурки с потолка на четырех детей в одной из школ Ставрополя. В результате случившегося одна из школьниц, 14-летняя девочка-подросток, госпитализирована с ушибом бедра.

Как пишет NewsTracker, инцидент произошел 1 октября в гимназии № 3. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

С начала сентября это второй подобный случай. Ранее в школе № 32 в Ставрополе часть отделки рухнула с потолка на школьницу. Девочка также была госпитализирована.

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