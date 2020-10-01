СКР начал проверку после обрушения потолка в школе Ставрополя

СУ СКР по Ставропольскому краю начало проверку после обрушения штукатурки с потолка на четырех детей в одной из школ Ставрополя. В результате случившегося одна из школьниц, 14-летняя девочка-подросток, госпитализирована с ушибом бедра.

Как пишет NewsTracker, инцидент произошел 1 октября в гимназии № 3. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

С начала сентября это второй подобный случай. Ранее в школе № 32 в Ставрополе часть отделки рухнула с потолка на школьницу. Девочка также была госпитализирована.