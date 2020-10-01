Почти 15 тыс. школьников поставили прививки от гриппа в Якутске

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Якутске. На текущий момент вакцинацию прошли почти 15 тыс. школьников.

Вакцинация проходит по специально установленному графику. На текущий момент привито около 31% школьников и 39,5% дошкольников. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Кроме того, прививки поставили 37,3% сотрудников школ, а также 67,3% сотрудников дошкольных учреждений.

В управлении образования уточнили, что почти 2,8 тыс. учеников с 1-го по 11-й класс пропустили занятия в школах из-за ОРВИ, гриппа и COVID-19. Специалисты напоминают, что формирование иммунитета после прививки происходит в течение двух недель.