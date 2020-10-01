Аэрокосмическую долину создадут под Рязанью

В Рязанской области появится центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Вопрос его создания обсуждался на встрече губернатора Николая Любимова с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном.

Планируется, что в этот центр включат несколько организаций. Он станет еще одним кластером для местных инвесторов. По словам Погосяна, которые приводит РИА «7 новостей», появятся новые рабочие места, будет создана хорошая база для подготовки современных кадров. В МАИ в данный момент учатся 160 студентов из Рязани, им может быть интересен этот проект, и они наверняка захотят приехать обратно, чтобы в Рязани продолжить свою деятельность.

В свою очередь, Любимов обратил внимание, что в Рязанской области созданы все условия для реализации подобных проектов. Это высокий уровень образовательной среды, значительный «пул» разработок, практически готовых к освоению, и сильная научно-техническая и производственная база.

В середине июля в Рязани на протяжении пяти дней работал «сквер эффективных решений». Там проводились лекции, мастер-классы и выставки для представителей бизнес-сообщества.