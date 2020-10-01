Прямой эфир

Аэрокосмическую долину создадут под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области появится центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Вопрос его создания обсуждался на встрече губернатора Николая Любимова с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном.

Планируется, что в этот центр включат несколько организаций. Он станет еще одним кластером для местных инвесторов. По словам Погосяна, которые приводит РИА «7 новостей», появятся новые рабочие места, будет создана хорошая база для подготовки современных кадров. В МАИ в данный момент учатся 160 студентов из Рязани, им может быть интересен этот проект, и они наверняка захотят приехать обратно, чтобы в Рязани продолжить свою деятельность.

В свою очередь, Любимов обратил внимание, что в Рязанской области созданы все условия для реализации подобных проектов. Это высокий уровень образовательной среды, значительный «пул» разработок, практически готовых к освоению, и сильная научно-техническая и производственная база.

В середине июля в Рязани на протяжении пяти дней работал «сквер эффективных решений». Там проводились лекции, мастер-классы и выставки для представителей бизнес-сообщества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020