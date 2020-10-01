СК возбудил дело после гибели подростка в ДТП с лошадьми в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Башкирии. Он подозревается в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого погиб подросток.

Как сообщает СУ СКР по республике, 29 сентября в Дуванском районе региона автомобиль ВАЗ-2110 на высокой скорости врезался в лошадь с двумя жеребятами. На месте аварии скончался 17-летний пассажир. Двум девушкам 17 и 18 лет, а также молодому человеку 18 лет оказали медицинскую помощь. Позже одну из девушек госпитализировали, уточняет «МедиаКорСеть».

За рулем автомобиля находился 20-летний местный житель. Водительских прав он не получал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 1 октября сообщалось, что в городе Воркута (Республика Коми) в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП девочка-подросток. Группу молодежи, которая шла по краю дороги, 30 сентября сбил 18-летний водитель Volkswagen, который получил права в сентябре этого года.