Россиянам необходимо будет пройти 14-дневный карантин по прибытии в Южную Корею

Гражданам России, прибывшим в Южную Корею, необходимо будет пройти двухнедельную самоизоляцию. Об этом говорится в распространенном в четверг, 1 октября, сообщении МИД РФ.

«Гражданам России при въезде на территорию Республики Корея следует учитывать, что лица, прибывшие с краткосрочным визитом, а также те, у кого нет постоянного места проживания, проходят обязательный 14-дневный карантин в государственных обсерваторах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проживание оплачивается гражданами самостоятельно.

Россияне, которые въезжают в страну по долгосрочным визам, должны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту проживания и должны ежедневно информировать властей Южной Кореи о состоянии своего здоровья по телефону, а также через мобильное приложение Self-Quarantine Safety and Protection Арр.

Из-за пандемии коронавируса в России с 27 марта полностью приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

В конце июля Росавиация сообщила о восстановлении регулярного международного авиасообщения с Турцией, Танзанией Великобританией, а также со Швейцарией —только для обладателей вида на жительство в этой стране.

В начале сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Позже открыли авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября — с Южной Кореей.