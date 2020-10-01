Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector в четверг, 1 октября.
Наибольшее количество сбоев выявлено в городах Японии, а также в Лондоне и Нью-Йорке.
Из Москвы также поступали сообщения о неполадках.
Днем ранее технический сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 58% сообщили о проблемах с загрузкой новостной ленты, 25% испытывали трудности со входом, 16% — с работой веб-версии.