Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector в четверг, 1 октября.

Наибольшее количество сбоев выявлено в городах Японии, а также в Лондоне и Нью-Йорке.

Из Москвы также поступали сообщения о неполадках.

Днем ранее технический сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 58% сообщили о проблемах с загрузкой новостной ленты, 25% испытывали трудности со входом, 16% — с работой веб-версии.