Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны COVID-19 в Москве
Спорт
Фигуристка Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/21
Экономика
Российская нефть Urals за год подешевела в 1,5 раза
Общество
Воробьев рекомендовал директорам подмосковных школ установить каникулы с 5 по 11 октября
Общество
В Ростовской области перекрыли участок трассы из-за лесных пожаров
Сюжет:

Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главой Мосгорсуда назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 1 октября.

Указ вступает в силу 24 октября. Срок полномочий нового председателя суда — шесть лет.

С 2000 года Мосгорсуд возглавляла Ольга Егорова. 11 сентября она заявила о намерении сложить полномочия. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия (ВКК) приняла ее отставку.

В апреле сообщалось, что ВКК открыла вакансию председателя Мосгорсуда. Документы и заявления принимались от претендентов в срок до 15 мая включительно.

Птицын родился в 1963 году. С 2010 года руководил Южным (Северо-Кавказским) окружным военным судом, до этого был главой Сибирского окружного военного суда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020