Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда

Главой Мосгорсуда назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 1 октября.

Указ вступает в силу 24 октября. Срок полномочий нового председателя суда — шесть лет.

С 2000 года Мосгорсуд возглавляла Ольга Егорова. 11 сентября она заявила о намерении сложить полномочия. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия (ВКК) приняла ее отставку.

В апреле сообщалось, что ВКК открыла вакансию председателя Мосгорсуда. Документы и заявления принимались от претендентов в срок до 15 мая включительно.

Птицын родился в 1963 году. С 2010 года руководил Южным (Северо-Кавказским) окружным военным судом, до этого был главой Сибирского окружного военного суда.