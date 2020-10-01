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Фигуристка Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/21
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Фигуристка Загитова пропустит серию Гран-при сезона-2020/21

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Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 года. Об этом говорится в анонсе на сайте Международного союза конькобежцев.

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В сообщении опубликован список участников этапа серии. «Серия Гран-при ISU стартует с Skate America в Лас-Вегасе (США) с 23 по 25 октября», — отмечается на сайте союза.

13 декабря 2019 года фигуристка сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при.

В сентябре 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России.

Месяцем ранее стало известно, что спортсменка решила поступить в РАНХиГС на факультет журналистики.

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