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Российская нефть Urals за год подешевела в 1,5 раза
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Российская нефть Urals за год подешевела в 1,5 раза

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Стоимость российской нефти Urals в сентябре текущего года упала в 1,5 раза, или на 33% по отношению к уровню 2019 года. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил Минфин РФ.

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Она также показала снижение на 8% к августовским показателям, достигнув $40,91 за баррель. При этом в августе баррель нефти этой марки стоил в среднем $44,51.

«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере $40,91 за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года ($61,06 за баррель)», — цитирует ведомство «РИА Новости».

За минувшие девять месяцев с начала 2020 года нефть Urals в среднем стоила $40,84 за баррель, за аналогичный период 2019 года ее средняя цена составила $64,15 за баррель.

28 сентября стало известно, что нефть Urals подешевела в Европе за три недели сентября на $3,5 — до $40,8 за баррель. При этом по итогам сентября морской экспорт этой нефти останется на уровне августа в 1,09 млн баррелей в сутки, но роста отгрузок в октябре не ожидается. Более того, в начале следующего месяца поставки по морю должны снизиться на 96 тыс. баррелей в сутки. Эта информация, по мнению экспертов, существенно поддержала Urals.

В этот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что цена на нефть до конца года не опустится ниже $40 за баррель.

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