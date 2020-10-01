Генсек ООН рассказал о статистике насилия над женщинами

Каждая третья женщина по всему миру на протяжении своей жизни подвергается каким-либо формам насилия, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Генассамблеи, посвященного 25-летнему юбилею IV Всемирной конференции по положению женщин. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает агентство Associated Press.

По словам генсека, организация выполнила не все цели Пекинской декларации: каждая третья женщина всё еще подвергается каким-либо формам насилия в течение ее жизни.

«Каждый год 12 млн девушек выходят замуж в возрасте младше 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин сопоставимы с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивались членами их собственных семей каждый день», — сказал Гутерриш.

Он также отметил, что женщины до сих пор зачастую «исключаются из переговоров по достижению мира, по климату, а также из процесса принятия решений в различных сферах».

Генсек добавил, что по всему миру женщины обладают лишь 75% законных прав мужчин.

В мае сообщалось, что комитет ООН по правам человека обвинил Италию в дискриминации, после того как гражданке государства было отказано в работе пожарным из-за низкого роста. В своем решении орган назвал требование к росту сотрудников «ненужным и необоснованным», а также призвал власти страны выплатить истице компенсацию и пересмотреть возможность ее трудоустройства.