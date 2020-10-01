Мужчина скончался после нападения неизвестного с ножом в Москве

Мужчина скончался в результате нападения неизвестного с ножом в столичном районе Некрасовка. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, на улице 2-я Вольская неизвестный нанес ножевое ранение в шею мужчине. Потерпевший от полученной раны скончался, а преступник скрылся», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам представителя правоохранительных органов, нападавшего разыскивают по приметам.

Накануне сообщалось, что в Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде одного из жилых домов из-за сломанной игрушки. Региональный СК начал проверку по факту инцидента, сообщается на сайте kp.ru.