Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в турецком МИДе.

«Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении», — сказал он «РИА Новости». По словам собеседника журналистов, дипломаты также обсудили ситуацию в Ливии.

На сайте МИД России на момент публикации новости информации о разговоре Лаврова и Чавушоглу не было.

Предыдущие переговоры российского и турецкого министров по Карабаху состоялись в первый день обострения конфликта, 27 сентября. Тогда оба подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях. Об участии в боях сирийских исламистов также заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Армянская сторона неоднократно заявляла, что непосредственное участие в боях на стороне Азербайджана принимает Турция. При этом советник турецкого президента Ясин Актай заявлял, что Турция не планирует участвовать в конфликте со своей военной силой, технической поддержки будет достаточно. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев также говорил, что страна получает от Турции только моральную поддержку.