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SpaceX отменила старт Falcon 9 со спутниками Starlink за секунды до пуска

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Американская частная компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта. Об этом говорится 1 октября в сообщении на странице в Twitter компании.

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Причиной названы проблемы с датчиками наземного оборудования, уточнили в SpaceX.

Старт планировался на 9:17 по времени Восточного побережья США (16:17 мск). Информация о сбое в показателях оборудования на Земле пришла за 18 секунд до запуска. Ранее в сентябре ракету не запустили из-за неблагоприятной погоды.

Для SpaceX этот запуск группы из 60 спутников Starlink станет тринадцатым. На орбите уже работают более семи сотен аппаратов Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект реализуют с февраля 2018 года. Всего сеть будет состоять из около 12 тыс. спутников.

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