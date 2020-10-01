SpaceX отменила старт Falcon 9 со спутниками Starlink за секунды до пуска

Американская частная компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink за 18 секунд до старта. Об этом говорится 1 октября в сообщении на странице в Twitter компании.

Причиной названы проблемы с датчиками наземного оборудования, уточнили в SpaceX.

Старт планировался на 9:17 по времени Восточного побережья США (16:17 мск). Информация о сбое в показателях оборудования на Земле пришла за 18 секунд до запуска. Ранее в сентябре ракету не запустили из-за неблагоприятной погоды.

Для SpaceX этот запуск группы из 60 спутников Starlink станет тринадцатым. На орбите уже работают более семи сотен аппаратов Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект реализуют с февраля 2018 года. Всего сеть будет состоять из около 12 тыс. спутников.