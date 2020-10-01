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Армения сообщила о состоянии пострадавшего журналиста Le Monde

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Состояние пострадавшего при обстреле в Нагорном Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое, его оперируют в Степанакерте, сообщили в четверг, 1 октября, в действующем при правительстве Армянском едином информационном центре.

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«Состояние корреспондента Le Monde тяжелое, его оперируют в медицинском центре Степанакерта. В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни», — говорится в сообщении центра в Facebook.

Ранее в этот же день стало известно, что в Нагорном Карабахе попали под обстрел журналисты из Франции и России. Как заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян, журналисты Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни. Двое из них были ранены. В свою очередь, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил, что под обстрел в этом же городе попал его заместитель Дмитрий Еловский.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожено 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом, но считает эту территорию своей.

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