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Потерпевшие потребовали от Шамсутдинова почти 37 млн рублей

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Потерпевшие предъявили к срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу по сослуживцам, иски на общую сумму почти в 37 млн рублей. Об этом заявил его адвокат Равиль Тугушев в четверг, 1 октября.

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Иски заявили семь человек: пятеро по 3 млн рублей, один — на 5 млн и один — на 16,73 млн, сказал юрист «РИА Новости». В эти суммы входит в том числе компенсация морального ущерба.

Ранее 1 октября во втором Восточном окружном военном суде Читы сообщили, что суд по делу Шамсутдинова с участием присяжных начнется 29 октября. Коллегия будет формироваться в закрытом режиме, остальное заседание пройдет открыто.

25 октября 2019 года в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

В декабре 2019 года Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В том же месяце рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.

23 сентября Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. 29 сентября представитель прокуратуры во время заседания по делу Шамсутдинова ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения.

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