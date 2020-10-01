Движение транспорта по Советской улице ограничат в Сыктывкаре

В Сыктывкаре с 3 по 6 октября в связи проведение земляных работ ПАО «Т Плюс» будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части в районе дома 22 по улице Советская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для объезда будет организовано сквозное движение по улице Ленина через Стефановскую площадь, передает ИА «Комиинформ».

Госавтоинспекция призывает сыктывкарских водителей и гостей города планировать маршрут движения заранее.