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Ухудшение погоды прогнозируют в Приморском крае

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МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Приморском крае. В регионе ожидается выпадение большого объема осадков.

Погода в регионе ухудшится 2-3 октября. По данным синоптиков, 2 октября местами выпадет 15-40 мм осадков за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидаются грозы, пишет ИА PrimaMedia.

Сначала осадки выпадут во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке и Партизанском городском округе, а также в Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском районах. В ночь на 3 октября дожди пройдут в северо-западных районах.

На южном побережье Приморья и во Владивостоке ветер усилится до 20 м/с, отдельные порывы будут достигать 27 м/с. На малых реках ожидается подъем уровня воды с возможным выходом из берегов на низинных участках.

Жителей Приморья предупреждают о возможном увеличении числа ДТП на трассах, подтоплениях, авариях на линиях электропередач и нарушениях в работе системы ЖКХ.

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