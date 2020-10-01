Адвокат семьи Конкиных прокомментировала ситуацию с дочерью актера

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала появившиеся в распоряжении телеканала РЕН ТВ эксклюзивные кадры с 32-летней Софией, дочерью актера Владимира Софией, снятые камерой наблюдения незадолго до трагедии в фитнес-центре.

На кадрах видно, как девушка покупает бутылку вина в магазине возле спортклуба незадолго до его посещения.

По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию она пока не может, это предстоит сделать следователям.

Адвокат отметила, что если запись подлинна, остается непонятным наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.

«Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови», — сказала Нитченко телеканалу 1 октября.

Защитница добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.

Накануне «Известия» опубликовали фотографию и видеоролик. На кадрах видно, как девушка, похожая на Софию Конкину, покупает вино и расплачивается за него на кассе. 22 сентября, за 10 минут до посещения девушкой одного из московских фитнес-клубов, камера наблюдения зафиксировала эти кадры.

После магазина девушка направилась в фитнес-клуб, где время плавания в бассейне начала тонуть. Очевидцы утверждают, что не слышали криков о помощи, спасать женщину бросились другие посетители. Один из клиентов клуба говорил, что от Конкиной пахло алкоголем.

Девушку с признаками утопления доставили в реанимацию Городской клинической больницы имени Боткина в Москве, но в ночь на 24 сентября она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери артиста отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Родные погибшей утверждают, что она не страдала хроническими заболеваниями.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме Конкиной нашли снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев отмечает, что эти показатели говорят о средней степени алкогольного опьянения, но вместе со снотворным такая доза спиртного может привести к летальному исходу.

У Конкиной остался 11-летний ребенок. Главное следственное управление Следственного комитета России начало проверку по факту смерти девушки.