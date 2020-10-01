Реконструкцию теплосети завершили на улице Фомина в Орле

В Орле на улице Фомина завершили реконструкцию участка магистральной тепловой сети. Работы выполнили сотрудники орловского филиала «Квадры».

По данным предприятия, специалисты заменили 150 м ветхой тепловой сети на износостойкий трубы. Также они смонтировали новые тепловые камеры. Стоимость работ составила 6,4 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.

Как отмечает директор филиала Сергей Филатов, после ввода участка в эксплуатацию будет оптимизирован гидравлический режим тепловой сети во время отопительного сезона. Также обновление повысит качество теплоснабжения для горожан.

29 сентября эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев заявил, что с наступлением первых заморозков некоторые россияне начнут использовать обогреватели, однако при этом важно поддерживать в жилище нужный температурный режим. Также он указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха.