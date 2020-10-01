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Ограничения для пожилых людей в Алтайском крае продлили до 14 ноября

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В Алтайском крае рекомендации по соблюдению вынужденного домашнего режима людям старше 65 лет продлили до 14 ноября. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Соответствующие изменения в указ о коронавирусе внес врио губернатора края Виталий Снесарь.

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Ограничения для пожилых людей должны были снять после 3 октября, но внесенные изменения продлевают домашний режим с 4 октября по 14 ноября. Людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендуют не покидать место пребывания без веской причины, пишет altapress.ru.

В правительстве региона отмечают, что указ также рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

22 сентября сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы после положительного теста на коронавирус. 28 сентября стало известно, что главу региона госпитализировали с двусторонней пневмонией на фоне COVID-19.

В июне Томенко также приходилось самоизолироваться после обнаружения коронавируса у нескольких чиновников, с которыми он регулярно взаимодействовал.

По данным на 1 октября, в России с начала пандемии зафиксирован 1 185 231 подтвержденный случай коронавируса, скончались 20 891 человек, выздоровели 964 242 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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