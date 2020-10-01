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В МИЦ «Известия» проходит презентация III Международного Детского фестиваля

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, в ходе которой организаторы III Международного Большого детского фестиваля рассказывают об особенностях его проведения и ответят на вопросы журналистов. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

В пресс-конференции участвуют:

  • Сергей Безруков, художественный руководитель Международного Большого детского фестиваля, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России
  • Ольга Казакова, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре
  • Александр Адабашьян, куратор направления «Кино для детей» Международного Большого детского фестиваля, кинорежиссер, сценарист, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств России
  • Михаил Алдашин, куратор направления «Детская анимация» Международного Большого Детского фестиваля, режиссер-аниматор, художник, креативный продюсер по короткометражным проектам киностудии «Союзмульфильм», член Американской академии кинематографических искусств и наук
  • Юрий Квятковский, куратор направления «Цирк» Международного Большого детского фестиваля, главный режиссер компании «Росгосцирк»
  • Марк-Малик Мурашкин, председатель жюри Международного Большого детского фестиваля

III Международный Большой детский фестиваль начнет свою работу в Москве 17 октября. В течение месяца в рамках фестиваля в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге будут показаны спектакли, мюзиклы, кино- и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. Также в рамках фестиваля будет проведена образовательная программа для учащихся детских театральных студий, пройдут круглые столы и лектории, адресованные как зрителям, так и профессионалам театра.

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