Прямой эфир

Более 420 тыс. животных привили от бешенства в Московской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2020 года в Московской области вакцинацию против бешенства прошли более 420 тыс. животных различных видов. Заболеваемость значительно сократилась за два года.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2020 году проведено более 1,6 тыс. исследований на бешенство. В 71 случае пробы оказались положительными. Число бешеных животных сократилось на 50% по сравнению с 2018 годом, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В борьбе с распространением заболевания задействована малая авиация, которая необходима для раскладки вакцины в лесах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала года выявлено четыре случая бешенства. Заболевание выявили у куницы, собаки, лисы и коровы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020