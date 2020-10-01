Более 420 тыс. животных привили от бешенства в Московской области

С начала 2020 года в Московской области вакцинацию против бешенства прошли более 420 тыс. животных различных видов. Заболеваемость значительно сократилась за два года.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2020 году проведено более 1,6 тыс. исследований на бешенство. В 71 случае пробы оказались положительными. Число бешеных животных сократилось на 50% по сравнению с 2018 годом, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В борьбе с распространением заболевания задействована малая авиация, которая необходима для раскладки вакцины в лесах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала года выявлено четыре случая бешенства. Заболевание выявили у куницы, собаки, лисы и коровы.