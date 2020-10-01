В Кремле оценили первое интервью Навального после выхода из комы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября в разговоре с журналистами рассказал, как в Кремле восприняли первое интервью блогера Алексея Навального после выхода из комы и выписки из больницы.

В частности, Навальный отметил, что не испытывает страха в настоящий момент, и заявил о желании вернуться в Россию, пишет «Газета.ру».

«Любой гражданин России может возвращаться на родину, никакого геройства в этом нет», — сказал Песков.

В то же время он отметил, что у России есть данные о том, как с Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, так будет корректнее. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», — подчеркнул Песков.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров назвал глупостью разговор о «Новичке» в ситуации с Навальным и сообщил, что Россия уже «проехала» историю, в которой западные страны бездоказательно обвиняли ее в использовании этого веществ.