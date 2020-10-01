Клиенты пожаловались на сбой в работе сервисов Альфа-банка

В России в работе некоторых сервисов Альфа-банка произошел сбой. Такие данные отражены в среду, 1 октября, на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, на 11:22 мск было зарегистрировано 242 сообщения о неполадках. Они поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара и других российских городов. Почти половина онлайн-клиентов (48%) жаловалась на проблемы со входом в систему. Еще 26% не сумели совершить платеж со своего счета, а 25% пользователей сообщили о сбое всех сервисов банка.

При этом, согласно данным сервиса, сбой произошел также и в работе онлайн-сервисов ВТБ в России. Как отмечают пользователи, 95% из них столкнулись с невозможностью войти в систему. 2% клиентов жалуются, что не могут совершить внутрибанковские переводы, столько же клиентов сообщают о сбое всех сервисов ВТБ.

Накануне пользователи Apple Music из разных точек мира пожаловались на технические сбои в работе сервиса. Так, большинство из них (77%) испытывали проблемы с прослушиванием музыки, в собственный аккаунт не могли попасть 14%, еще 7% жаловались на невозможность просмотра сайта.

В этот же день юзеры сообщили о неполадках в работе социальной сети Instagram. 58% сообщили о проблемах с загрузкой новостной ленты, 25% испытывали трудности со входом, 16% — с работой веб-версии. Сообщения о сбоях поступали из США, Бразилии, а также из стран Европы — Британии, Германии, Италии, России и Польши.