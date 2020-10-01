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Пострадавшая в ДТП девочка-подросток скончалась в больнице Воркуты

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В городе Воркута (Республика Коми) в больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП девочка-подросток. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла вечером 30 сентября возле дома № 4 по улице Катаева. По данным МВД, 18-летний водитель Volkswagen сбил группу пешеходов, которые шли по краю проезжей части попутно движению автомобиля.

В результате наезда на месте погибла девушка 2004 года рождения. Еще три девочки-подростка получили различные травмы и были госпитализированы. Впоследствии в больнице скончалась 15-летняя школьница.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в МВД по республике, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что права молодой человек получил в сентябре этого года. В момент ДТП он был трезв, ранее за нарушения ПДД не привлекался. Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

30 сентября под забором одного из домов на территории СНТ в Липецке обнаружили тело 60-летней женщины, которая пропала пару дней назад. Полицейские предполагают, что ее сбила машина.

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