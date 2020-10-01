Нижегородцу вынесли приговор за убийство бывшей жены и пасынка

В Арзамасском районе Нижегородской области суд вынес приговор 63-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве бывшей жены и пасынка, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что 14 января 2020 года в деревне Озерки мужчина поссорился с бывшей 45-летней женой и 28-летним пасынком. В ходе конфликта он выстрелил в них из охотничьего ружья. Пострадавшие скончались на месте, пишет ИА «НьюсНН».

Следователи задержали подозреваемого в тот же день. Было возбуждено уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью». Как выяснилось, мотивом преступления послужили имущественные споры бывших супругов.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

В конце сентября сообщалось, что по подозрению в убийстве жены задержан муниципальный депутат поселка Комарово (Курортный район, Санкт-Петербург) Игорь Шокин. Тело 61-летней женщины было обнаружено в одном из частных домов поселка.