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Жители Якутии перечислили мошенникам более 300 тыс. рублей

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В Якутии проводится проверка по двум фактам мошенничества. Жители республики перечислили лжесотрудникам банков более 300 тыс. рублей.

Первый случай мошенничества был выявлен в Ленском районе. 61-летней женщине по телефону сообщили, что ей одобрен кредит в размере 400 тыс. рублей. Чтобы получить средства, местной жительнице предложили оплатить страховой взнос и перевести на определенный счет 64,5 тыс. рублей. Потерпевшая согласилась на эти условия и перевела средства. Позже женщина позвонила на горячую линию своего банка и узнала, что общалась с мошенниками, пишет ИА SakhaNews.

Также в полицию обратилась 31-летняя жительница Якутска. Ей позвонила «сотрудница банка» и сообщила, что кто-то пытается взломать банковский счет потерпевшей. Женщина по указанию мошенницы перевела с помощью банкомата 246 тыс. рублей на продиктованный счет.

По данным на конец сентября, с начала 2020 года в Якутии зарегистрировано 750 фактов дистанционного мошенничества. Общий ущерб граждан превысил 55 млн рублей.

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