Мурманский губернатор Чибис сделал прививку от коронавируса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на брифинге 1 октября, что сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.

«Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий», — сказал Чибис на брифинге, трансляция которого велась на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что привился, когда был в Москве, и только после этого вакцину поставили в регион.

Он добавил, что правительство Мурманской области «не видит необходимости» вводить новые ограничения, но считает необходимым ужесточать контроль за соблюдением режима. По его словам, это «вопрос качества жизни людей».

Чибис сообщил, что не планируется досрочно отправлять школьников на каникулы, поскольку пока удается обеспечить в учебных заведениях стабильную ситуацию.

Управление минздрава по Мурманской области сообщило 24 сентября о начале вакцинации от коронавируса медиков.

По данным оперштаба на 25 сентября, в регионе за время пандемии зафиксировано 15 082 случая COVID-19, 1 октября было зафиксировано 93 случая заболевания.

11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Минздраве России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире.

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