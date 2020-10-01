Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Руководитель полета назвал утечку воздуха на МКС безумно малой
Общество
Синоптики спрогнозировали возможное выпадение снега в Москве в октябре
Мир
Евросоюз уведомил Великобританию о нарушении соглашения о Brexit
Мир
В октябре в Белоруссию поставят 1,65 млн т нефти из России
Общество
В РЖД сообщили о восстановлении 90% отмененных из-за COVID-19 поездов
Сюжет:

Мурманский губернатор Чибис сделал прививку от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на брифинге 1 октября, что сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.

«Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий», — сказал Чибис на брифинге, трансляция которого велась на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Пока отношение людей к вакцине не играет особой роли»
Вирусолог Анатолий Альтштейн — о третьей стадии клинических испытаний «Спутник V» и второй волне пандемии

Губернатор отметил, что привился, когда был в Москве, и только после этого вакцину поставили в регион.

Он добавил, что правительство Мурманской области «не видит необходимости» вводить новые ограничения, но считает необходимым ужесточать контроль за соблюдением режима. По его словам, это «вопрос качества жизни людей».

Чибис сообщил, что не планируется досрочно отправлять школьников на каникулы, поскольку пока удается обеспечить в учебных заведениях стабильную ситуацию.

Управление минздрава по Мурманской области сообщило 24 сентября о начале вакцинации от коронавируса медиков.

По данным оперштаба на 25 сентября, в регионе за время пандемии зафиксировано 15 082 случая COVID-19, 1 октября было зафиксировано 93 случая заболевания.

11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Минздраве России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020