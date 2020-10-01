Отопительный сезон начнется в Хабаровске в выходные

В Хабаровске 3 октября стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат социальные объекты.

Запуск отопления будет производиться поэтапно в течение 10 дней. Первыми к теплоносителю подключат объекты социального назначения — школы, больницы и детские сады. В жилых домах тепло начнет появляться примерно с 8 октября. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Тепло предстоит подать в 460 социальных объектов и 3,5 тыс. жилых домов. Постановление о начале отопительного сезона подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Коммунальщики предупреждают, что в течение 14 дней с начала отопительного сезона возможно помутнение и окрашивание в рыжеватый цвет горячей воды.

В Николаевском районе отопительный сезон стартовал 1 октября. В Комсомольске-на-Амуре подача тепла начнется 3 октября.

Ранее сообщалось о старте отопительного сезона в Ульяновске. Тепло получают 92 жилых дома и многие социальные объекты.