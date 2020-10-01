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Избившая ребенка в прямом эфире жительница Тюмени не открыла дверь соцработникам

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Жительница Тюмени, ставшая фигуранткой уголовного дела об истязании детей из-за видеоролика в соцсети, не открыла дверь квартиры работникам соцслужб. Об этом в четверг, 1 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента социального развития региона.

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Проверка была инициирована после попадания в Сеть видеозаписи, где женщина в пьяном виде из-за подозрений в курении оскорбляет сына, после чего бьет его и продолжает эфир, пока ребенок плачет. Трансляция велась в январе в одной из социальных сетей для знакомств, после чего пользователи обратились с запросами в правоохранительные органы. Полиция и прокуратура начали проверку по факту инцидента, следователи возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

«В среду, 30 сентября, в семью неоднократно выходила межведомственная группа специалистов, в которую вошли инспектор по охране прав детства, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, социальный педагог. К сожалению, двери квартиры никто не открыл», — рассказали в пресс-службе департамента.

Собеседница агентства уточнила, что соцработники провели опрос соседей. По ее словам, сегодня группа специалистов вместе с сотрудниками органа опеки в очередной раз вышла к семье, идет работа. Ситуация взята на контроль правоохранительными органами и органами социальной защиты.

В полиции уточнили, что многодетная жительница Тюмени состояла на учете с 2014 по 2017 год, после снятия с учета жалоб на нее не поступало. В поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних семья как неблагополучная не попадала.

24 сентября стало известно, что в отношении жительницы Курска возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего ребенка. Она избила своего ребенка в такси и запись с видеорегистратора автомобиля попала в Сеть. Позднее знакомые, соседи и родственники агрессивной женщины рассказали о ней журналистам.

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