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На бывшего адвоката Ефремова напали у здания телеканала

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На лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева напали у входа в здание телеканала «360». Об этом в четверг, 1 октября, заявил сам адвокат.

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«Кто совершает на меня нападение, они замучаются! Меня ничего не остановит. Нападение совершил Илья И. У меня есть его документы. Он выронил их. Мой совет: подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход», ― цитирует его «360» в своем Telegram-канале.

Экс-адвокат подчеркнул, что на него напали за высказывание о коррупционерах, которые «заказали» дело актера Михаила Ефремова.

Ранее, 28 сентября, актер заявил о давлении, которое на него оказывал Пашаев.

18 сентября совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Причиной этому послужило нарушение норм профессиональной этики во время процесса по делу Ефремова, где он представлял обвиняемого.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

На следующий день осужденный заявил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер считает, что адвокат его подставил. Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

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