Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
ЦБ заявил о снижении объема сомнительных операций в банковском секторе
Мир
Минск начал прививать добровольцев российским «Спутником V»
Мир
Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом вертолете
Общество
Москвичей оштрафовали на 262 тыс. рублей за отсутствие данных о COVID-19 после заграницы
Общество
В России за сутки выявили 8945 случаев заболевания COVID-19

ЦБ заявил о снижении объема сомнительных операций в банковском секторе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом полугодии объем сомнительных операций в российском банковском секторе сократился в 1,5 раза. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»
Гендиректор агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов — о рисках кризиса в секторе и проблемах рейтинговой отрасли

«Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущие периоды, формировался в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%)», — говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

Эксперты также отметили, что по сравнению с первым полугодием 2019 года объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в 1,7 раза.

Кроме того, в структуре операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе основную часть составляли выдачи со счетов физических лиц (72%).

Центробанк 12 сентября рассказал о схеме мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники выясняли остатки средств на картах клиентов, позже они использовали эти данные, чтобы звонить людям, представляясь сотрудниками учреждения, и совершали кражи денег со счетов.

В начале сентября консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин перечислил способы, которые используют мошенники для хищения денег через банкоматы.

В июне финансово-кредитные учреждения России обратились к Центробанку с просьбой блокировать сомнительные денежные переводы, если регулятор не смог связаться с клиентом, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020