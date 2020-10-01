ЦБ заявил о снижении объема сомнительных операций в банковском секторе

В первом полугодии объем сомнительных операций в российском банковском секторе сократился в 1,5 раза. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущие периоды, формировался в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%)», — говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

Эксперты также отметили, что по сравнению с первым полугодием 2019 года объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в 1,7 раза.

Кроме того, в структуре операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе основную часть составляли выдачи со счетов физических лиц (72%).

Центробанк 12 сентября рассказал о схеме мошенничества с использованием голосового меню в банке. Злоумышленники выясняли остатки средств на картах клиентов, позже они использовали эти данные, чтобы звонить людям, представляясь сотрудниками учреждения, и совершали кражи денег со счетов.

В начале сентября консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин перечислил способы, которые используют мошенники для хищения денег через банкоматы.

В июне финансово-кредитные учреждения России обратились к Центробанку с просьбой блокировать сомнительные денежные переводы, если регулятор не смог связаться с клиентом, пишет «Газета.ру».