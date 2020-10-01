Ростехнадзор нашел почти 2,6 тыс. нарушений в ходе проверок в Арктике

В ходе проверок предприятий в Арктике было обнаружено около 2,6 тыс. нарушений. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Он рассказал, что по поручению президента проверка коснется 426 опасных производственных объектов (ОПО), связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Эти объекты включают в себя 2,3 тыс. резервуаров объемом от 400 до 40 тыс. куб. м.

«На сегодняшний день мы завершили проверку 264 объектов. Выявлено почти 2,6 тыс. нарушений, привлечено к ответственности 54 собственника, эксплуатация 15 ОПО приостановлена, сумма наложенных штрафов составила 6,5 млн рублей. Думаю, к декабрю мы основную часть проверок закончим. Сложности есть только с выездом в отдельные, особенно удаленные северные районы», — отметил Алешин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, из числа проверенных объектов 7,6% требуют ремонта или полного вывода из эксплуатации. Он добавил, что, скорее всего, Ростехнадзор будет готовить предложения о запрете использования в таких экологически значимых регионах, как Арктика, резервуаров большого объема.

Проверки в Арктике начались после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что к аварии могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

Согласно последним данным, «Норникель» потратил уже порядка 12 млрд рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.