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Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения

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Одержавшая победу на региональных выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения. Об этом в четверг, 1 октября, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию села.

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«Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент. Сегодня у нее первый рабочий день, запланировано несколько важных мероприятий. Сейчас, например, она уехала в Чухлому, там в 8:15 состоится ознакомительная встреча глав сельских поселений с главой администрации Чухломского района», — рассказала собеседница агентства.

Также она уточнила, что Удгодская также примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, и выступит с поздравительной речью.

По словам собеседницы агентства, в район руководитель поехала на собственном автомобиле.

«У нас не предусмотрен рабочий транспорт для главы, поэтому она сама за рулем на своей машине»,— объяснила представитель администрации.

25 сентября стало известно, что уборщица Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. Женщина в выборах участвовать не собиралась, но бывший глава Николай Локтев попросил составить конкуренцию. В результате Удгодская набрала 61,7% голосов, а ее конкурент получил поддержку 34,04% избирателей.

Удгодская окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

По словам женщины, после вступления в должность она займется чисткой речки, которая сильно заросла, а также детскими площадками. При этом Удгодская заявила, что все работавшие в прежней администрации люди останутся в ее команде.

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