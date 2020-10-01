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В России начались продажи обновленного седана Kia Rio

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Корейская компания Kia начала продажи на российском рынке обновленного седана Rio. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 1 октября. Так, автомобиль теперь доступен в 10 комплектациях, включая новую Style, по цене от 814 900 до 1 169 900 рублей.

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Разработкой модели занимался вице-президент по дизайну Kia Design China Олег Сон. Автомобиль внешне стал более спортивным и «собранным», при этом каждый элемент максимально функционален.

У машины появились новые передний и задний бамперы, модернизированная решетка радиатора, видоизмененные фары. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.

Уже в базовой комплектации Classic обновленный Rio оснащается зеркалами с электроприводом и подогревом, а также кондиционером. Рулевая колонка регулируется по высоте, положение водительского сиденья также регулируется по высоте. Стеклоподъемники передних дверей имеют электропривод. Проведена аудиоподготовка, установлены четыре штатные колонки.

Отмечается, что впервые для данной модели предлагается возможность дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе (с расстояния до 50 м), с активацией памяти «Теплых опций», а также мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде, для российского рынка седан оснащается двумя вариантами атмосферных бензиновых четырехцилиндровых двигателей — 1,4 л (100 л.с.) или 1,6 л (123 л.с.). Оба мотора могут сочетаться с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

21 сентября сообщалось, что Kia запускает собственную программу подписки на автомобили. В аренду можно взять почти все модели, представленные на российском рынке, на срок от суток до одного года. Пилотный этап программы стартует в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

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