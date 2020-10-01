Посол США в России оценил перспективы продления ДСНВ

Скорое окончание действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не заставит Вашингтон согласиться на продление без ответов на поставленные перед Москвой вопросы. Об этом заявил в четверг, 1 октября, посол США в России Джон Салливан.

«У нас есть жесткий срок завершения действия договора — 5 февраля 2021 года, поэтому нам нужно достичь соглашения в ближайшее время, до того, как договор станет недействительным, что будет огорчительно, но не заставит Соединенные Штаты просто согласиться на продление без учета и рассмотрения тех вопросов, которые [спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл] Биллингсли поставил перед российской стороной», — заявил Салливан в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что на повестке в настоящее время находятся три вопроса. Во-первых, наращивание Россией не подпадающих под договор вооружений. Во-вторых, укрепление верификационных механизмов ДСНВ. В-третьих, привлечение Китая к переговорам.

Вместе с тем посол не считает, что диалог между Москвой и Вашингтоном на текущий момент находится в тупике. По его мнению, Россия должна сама решить, хочет она продлевать договор или нет.

Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация с продлением ДСНВ доведена Соединенными Штатами до цейтнота, пишет «Газета.ру».

В середине сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

ДСНВ подписали в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.