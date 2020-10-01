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Посол США в России оценил перспективы продления ДСНВ

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Скорое окончание действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не заставит Вашингтон согласиться на продление без ответов на поставленные перед Москвой вопросы. Об этом заявил в четверг, 1 октября, посол США в России Джон Салливан.

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«У нас есть жесткий срок завершения действия договора — 5 февраля 2021 года, поэтому нам нужно достичь соглашения в ближайшее время, до того, как договор станет недействительным, что будет огорчительно, но не заставит Соединенные Штаты просто согласиться на продление без учета и рассмотрения тех вопросов, которые [спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл] Биллингсли поставил перед российской стороной», — заявил Салливан в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что на повестке в настоящее время находятся три вопроса. Во-первых, наращивание Россией не подпадающих под договор вооружений. Во-вторых, укрепление верификационных механизмов ДСНВ. В-третьих, привлечение Китая к переговорам.

Вместе с тем посол не считает, что диалог между Москвой и Вашингтоном на текущий момент находится в тупике. По его мнению, Россия должна сама решить, хочет она продлевать договор или нет.

Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация с продлением ДСНВ доведена Соединенными Штатами до цейтнота, пишет «Газета.ру».

В середине сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

ДСНВ подписали в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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