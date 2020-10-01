Навальный дал первое после выхода из комы интервью

Блогер Алексей Навальный впервые после выхода из комы дал интервью немецкому информационно-политическому журналу Der Spiegel. Фрагменты беседы опубликованы на сайте издания в четверг, 1 октября.

Отмечается, что Навальный общался с журналистами около двух часов. Он в том числе рассказал о своих планах вернуться в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — приводит издание его слова.

Издание отмечает, что блогер выглядел «взволнованным, шутил и много смеялся».

В ФРГ в отношении россиянина усилили меры безопасности: теперь он передвигается в сопровождении охраны, а воду, предназначенную для него во время интервью, выбирали случайным образом из холодильника в редакции журнала.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Все это время блогер находился в коме.

В ФРГ сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования блогера интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Немецкое правительство, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкрепили фактами.