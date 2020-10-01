Гидроксихлорохин нельзя использовать для профилактики коронавируса

Медицинский журнал JAMA Internal Medicine сообщает, что препарат от малярии не поможет при COVID. Лекарство нельзя использовать для профилактики заражения.

Исследование провели в больнице Университета Пенсильвании. Гидроксихлорохин принимали 125 участников эксперимента. Спустя несколько недель четверо заразились коронавирусом. Похожие результаты показал тест, который проводили в июне.

Известно, что препарат от малярии принимал Дональд Трамп. Такую меру профилактики ему посоветовали врачи Белого дома.