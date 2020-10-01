В Турции опровергли претензии к тушившему пожар экипажу российского самолета

Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который участвовал в тушении пожара в районе Лара турецкой Антальи и вызвал беспокойство местных жителей. Об этом заявил «РИА Новости» член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев в четверг, 1 октября.

По его словам, самолеты набирали воду из ближайшего удобного водоема «по всем правилам пожаротушения».

«Лесной пожар произошел, как видно на видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — сказал собеседник агентства.

Моллаев добавил, что маршрут определяется по согласованию с диспетчером, экипаж состоит из российских и турецких пилотов, на борту находится представитель лесничества. Точка забора воды определяется по заранее согласованному плану с участием представителей управления полетами данного региона.

Член совета директоров СМС Savunma Sanayi отметил, что ранее Бе-200 тушили лесной пожар в районе Стамбула и тогда «тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе».

По его словам, «никто там в панику не впадал», не возмущался маневрами, люди выражали только благодарность.

«Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — сказал собеседник агентства.

Накануне газета Milliyet сообщила, что турецкое региональное управление лесного хозяйства в Анталье обратилось к российским пилотам самолетов Бе-200ЧС, арендованными для борьбы с лесными пожарами, за разъяснениями в связи с их маневрами над морем. Указывалось, что это произошло, после того как, набрав воды, самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе. Местные жители обеспокоились и начали снимать происходящее на видео.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») отмечает, что всего в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров прибыли два российских Бе-200. Самолеты с российскими экипажами будут четыре месяца находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из самолетов участвовал в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.

Моллаев сообщил агентству 17 июня, что Анкара рассматривает вопрос покупки взятых в аренду российских противопожарных самолетов.